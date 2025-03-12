12.03.2025 (09:30)

С военнослужащими ЮВО проводят занятия по тактико-огневой подготовке на полигоне в Ростовской области

В центре подготовки военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), с военнослужащими, заключившими контракт с Министерством обороны Российской Федерации, проводятся занятия по тактико-огневой подготовке.

Личным составом отрабатываются различные схемы действий при огневом контакте с противником. С военнослужащими проводятся занятия по ведению огня навскидку стоя, с переносом огня по фронту, из укрытия на разных уровнях.

В ходе занятий, направленных на достижение высокого уровня взаимодействия между штурмовиками, они обучаются способам ведения огня из различных видов стрелкового вооружения в составе группы, отрабатывают прорыв с фланговым и фронтальным ведением огня в движении.

Штурмовики на специально оборудованных учебных местах выполняют упражнения по входу группы в густой подлесок в одну колонну и «широким коридором». В завершении занятий штурмовой группой выполняются упражнения по эвакуации раненого, с продолжением ведения огня на поражение целей.

Инструкторами, получившими боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции (СВО), во время занятий проходящих в условиях приближенных к боевым, используются различные сценарии и вводные, применяются системы имитации средств огневого поражения.

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