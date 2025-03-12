12.03.2025 (15:00)

Саперы Амурского общевойскового объединения ВВО отработали методику уничтожения мин с помощью БПЛА

Военнослужащие саперного подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приамурье, отработали методику уничтожения мин при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе тренировки на полигоне.

По замыслу тренировки на пути продвижения наших подразделений, условным противником были установлены мины с взрывателем, реагирующим на изменение электромагнитного поля вокруг.

Ввиду невозможности снятия таких мин при помощи традиционных методов обезвреживания, для тренировки военнослужащих, была применена тактика обезвреживания мин при помощи накладного заряда, устанавливаемого с БПЛА квадрокоптерного типа. Подрыв тротиловой шашки на поверхности обезвреживаемой мины производится при помощи огнепроводного шнура, длинна которого рассчитывается опытным сапером.

Главной особенностью данного метода обезвреживания мин, является полная безопасность военнослужащих, осуществляющих разминирование, так как они находятся вне зоны воздействия средств поражения условного противника.

Тренировка была спланирована и проведена опытными инструкторами, получившими боевой опыт при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции.

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