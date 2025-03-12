12.03.2025 (23:00)

В ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО) своевременно проведены расчёты с поставщиками коммунальных ресурсов в Сахалинской области

Специалистами ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Восточному военному округу) своевременно выполнены все договорные обязательства с поставщиками энергоресурсов в Сахалинской области за 2024 год.

В рамках бесперебойного обеспечения коммунальными услугами воинских частей дислоцированных на территории Сахалинской области, специалисты жилищно-коммунальной службы №6 ежегодно заключают контракты на поставку энергоресурсов с такими крупными поставщиками как: ПАО «Сахалинэнерго», ООО «РВК-Сахалин», АО «СКК», АО «Региональный оператор», не допуская возникновения задолженности.

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России - это один из крупнейших потребителей электроэнергии, горячей и холодной воды в Сахалинской области, и своевременные платежи, а это более 200 миллионов рублей в год, обеспечивают стабильную работу всего топливно-энергетического комплекса.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице