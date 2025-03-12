12.03.2025 (10:30)

В Забайкальском крае пройдет чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по рукопашному бою

Чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою пройдёт с 13 по 15 марта в Чите. Участие в соревнованиях примут 120 спортсменов, среди которых представители: воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск, Восточного военного округа, а также Ленинградского, Московского, Южного и Центрального военных округов.

В дни соревнований в спортивном комплексе «Мегаполис» военнослужащие разыграют семь комплектов наград, а лучшие получат звание чемпиона Вооружённых сил Российской Федерации.

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