12.03.2025 (22:00)

Военные связисты ВВО провели тренировку по организации высокозащищенной радиосвязи на полигоне в Амурской области

Военнослужащие соединения связи Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) провели радиотренировку по организации высокозащищенной радиосвязи на полигоне в Амурской области.

В ходе тренировки воины-связисты совершили марш в указанный район, выполнили нормативы по развертыванию полевых узлов связи и установлению защищенной коротковолновой и ультракоротковолновой радиосвязи с обеспечением видеосвязи с командирами подчиненных подразделений в условиях воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника.

В ходе тренировки использовались современные цифровые радиостанции на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ. Благодаря современному программному обеспечению радиостанции позволяют работать с алгоритмами зондирования радиочастот и адаптивной компенсации помех.

В младших подразделениях применялись переносные радиостанции с маскираторами передаваемой информации. Для создания имитации противодействия условного противника и создания им помеховой обстановки использовались портативные генераторы шума.

Все учебные мероприятия спланированы и проведены с учетом опыта полученного в ходе участия в специальной военной операции.

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