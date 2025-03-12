12.03.2025 (21:00)

В Хабаровске прошла первая планирующая конференция по подготовке международного учения «Индра-2025»

В Хабаровске прошла первая планирующая конференция совместного российско-индийского учения «Индра-2025».

В ходе заседания стороны обсудили основные вопросы организации и планирования, сроки и районы проведения розыгрыша эпизодов учения, а также состав сил и средств, привлекаемых к нему. Встреча состоялась в формате видео-конференц-связи. От российской стороны приняли участие представители Восточного военного округа под руководством помощника командующего войсками Восточного военного округа по международному сотрудничеству, полковника Ивана Тараева.

Подобные учения нацелены на укрепление военного сотрудничества двух государств и подтверждают решимость совместных действий в решении задач по борьбе с террористической угрозой.

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