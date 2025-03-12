12.03.2025 (12:00)

Младшие офицеры ВВО завершили полевой выход в рамках учебно-методических сборов

Младшие офицеры Восточного военного округа (ВВО) завершили полевой выход в рамках полевого выход в рамках учебно-методических сборов на одном из общевойсковых полигонов округа.

В течение двух дней офицеры совершили марш протяженностью порядка 20 километров, преодолели зараженный и заминированный участки местности, отразили нападение диверсионно-разведывательных групп.

Во время движения участники сбора выполнили топографическое ориентирование на местности, отыскание и выбор ориентиров, определение полей невидимости, определение участков местности вероятного расположения наблюдательных постов и командно-наблюдательных пунктов, огневых позиций артиллерии противника.

Также участники сбора выполнили задачи по занятию назначенного района, проведению инженерной разведки, выставлению боевого охранения, устройству минно-взрывных заграждений для прикрытия занятого района.

В целях качественной подготовки использовалось значительное количество средств имитации: холостые боеприпасы, дымы, взрывпакеты и беспилотные летательные аппараты со сбросом имитационных гранат.

Помимо этого, офицеры подразделений выполнили стрельбу из боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72 Б3 и Т-80 и эвакуацию «раненного» из боевых машин.

На завершающей стадии учебно-методических сборов офицеры сдадут контрольные зачеты по итогам месячного курса интенсивной подготовки.

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