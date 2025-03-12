12.03.2025 (16:30)
Курс боевой тактической медицины пройдут военнослужащие Ленинградского военного округа
Под руководством инструкторов и специалистов медицинских служб, имеющих боевой опыт, военнослужащие Ленинградского военного округа, дислоцированные в Мурманской, Калининградской и Ленинградской областях, пройдут курс боевой тактической медицины.
В ходе курса личных состав на практике отработает вопросы использования табельных и подручных средств оказания доврачебной помощи, действия в ходе ведения боя в различной местности, в том числе и в городе, боевые травмы различных частей тела и проведение инфузионной и лекарственной экстренной терапии. В основу курса положен опыт ведения боевых действий в ходе специальной военной операции.
Кроме того, с военнослужащими будут работать военные психологи, которые проведут ряд занятий по выработке стрессоустойчивости, самоконтролю и психотравмирующему воздействию боевой обстановки.
Занятия пройдут в течении месяца, в ходе которых будут подготовлены около 1000 военнослужащих Ленинградского военного округа.