12.03.2025 (16:30)

Курс боевой тактической медицины пройдут военнослужащие Ленинградского военного округа

Под руководством инструкторов и специалистов медицинских служб, имеющих боевой опыт, военнослужащие Ленинградского военного округа, дислоцированные в Мурманской, Калининградской и Ленинградской областях, пройдут курс боевой тактической медицины.

В ходе курса личных состав на практике отработает вопросы использования табельных и подручных средств оказания доврачебной помощи, действия в ходе ведения боя в различной местности, в том числе и в городе, боевые травмы различных частей тела и проведение инфузионной и лекарственной экстренной терапии. В основу курса положен опыт ведения боевых действий в ходе специальной военной операции.

Кроме того, с военнослужащими будут работать военные психологи, которые проведут ряд занятий по выработке стрессоустойчивости, самоконтролю и психотравмирующему воздействию боевой обстановки.

Занятия пройдут в течении месяца, в ходе которых будут подготовлены около 1000 военнослужащих Ленинградского военного округа.

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