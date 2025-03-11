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11.03.2025 (22:30)

Инженеры общевойсковой армии обеспечили манёвр войск в Ленинградской области

На полигоне «Каменский» в Ленинградской области в ходе комплексного тактико-специального занятия военные инженеры Ленинградского военного округа (ЛенВО) отработали ряд учебных вопросов по действиям отрядов обеспечения движения в различных условиях боевой обстановки.

В ходе комплексного занятия военнослужащие получили практику в ведении инженерной разведки маршрутов движения войск с использованием миноискателей, стоящих на оснащении подразделений, и минно-розыскных собак в наведении переправ через ручьи, реки, овраги с применением комплектов тяжёлых механизированных мостов ТММ-3, в преодолении естественных и искусственных препятствий в виде завалов, противотанковых рвов, участков минных полей при помощи тяжёлой инженерной техники.

Так же в ходе занятия военнослужащие отработали различные варианты действий подвижных отрядов заграждений.

Всего в занятии приняли участие около 50 военнослужащих и 15 единиц боевой и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Инженерные войска , Боевая подготовка
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