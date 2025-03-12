12.03.2025 (11:00)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжается активная работа по отбору граждан на военную службу по контракту

Пункты отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области и по Санкт-Петербургу продолжают активную работу по набору граждан в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации.

С начала 2025 года сотрудники пунктов отбора обработали сотни заявок от граждан, желающих связать свою жизнь с армией.

В пунктах отбора будущих военнослужащих информируют об особенностях и привилегиях контрактной службы, условиях контракта, льготах и выплатах, положенных военнослужащим и их семьям, предоставляют на выбор военно-учётные специальности с учётом гражданского образования кандидата, опыта прошлого места работы и прохождения военной службы ранее.

Заключить контракт приходят не только жители региона и петербуржцы, но и граждане из разных регионов страны и ближнего зарубежья.

Как только кандидаты зачисляются на контрактную службу, пункт отбора распределяет их по объединениям и соединениям Ленинградского военного округа, где военнослужащие будут осваивать военно-учётные специальности для дальнейшего прохождения службы.

Сегодня граждане, заключившие контракт в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, получают гарантированную единовременную выплату – 2 млн. 500 тыс. рублей.

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