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12.03.2025 (19:00)

Расчет БпЛА группировки войск «Днепр» уничтожил бронеавтомобиль украинского производства КрАЗ «Спартан» в Херсонской области

Расчёты БпЛА 18 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают пункты управления БпЛА, различные артиллерийские орудия, бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в Херсонской области на правом берегу Днепра.

При плановом облёте территории врага в Херсонской области оператор нашего дрона выявил вражескую бронетехнику, замаскированную в лесополосе и точным попаданием уничтожил бронемашину ВСУ. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БпЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Специальная военная операция
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