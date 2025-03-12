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12.03.2025 (10:00)

Ивановские и Костромские десантники штурмом овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажек и промзоне Часова Яра

Штурмовые подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии успешно продолжают боевые действия по освобождению города Часов Яр в Донецкой Народной Республике.

В ходе упорных и продолжительных боёв штурмовым подразделениям ВДВ удалось овладеть опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажной застройки и промышленной зоны города. Штурмовые группы ВДВ, под прикрытием огняартиллерии, ударных БпЛА и бронегруппы на боевых машинах десанта, с боем зашли на позиции противника, произвели зачистку объектов и закрепились.

В ходе боя огнем из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатомётов были уничтожены две пулеметные точки, до отделения пехоты и снайпер ВСУ, а также гексакоптер типа «Баба Яга», пытавшийся осуществить сбросы боеприпасов на штурмующих. Благодаря слаженным действиям, мужеству и героизм уроссийских десантников, поставленная задача была выполнена.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Специальная военная операция
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