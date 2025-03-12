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12.03.2025 (18:00)

Десантники Псковской области провели десантирование 9 грузов на платформе П-7 и военнослужащих - сопровождающими расчётами на площадку приземления «Кислово»

В рамках плановых занятий по подготовке офицеров воздушно-десантной службы ВДВ проведено десантирование 9 грузов на платформе П-7 и военнослужащих - сопровождающими расчётами вслед за грузами 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на площадку приземления «Кислово» в Псковской области.

Десантники совершили прыжки из самолетов ИЛ-76МД на парашютах Д-10 с высоты 600 метров при скорости покидания воздушного судна более 360 км/ч с оружием и снаряжением. Выброска сопровождающих расчетов начинается через четыре секунды после отделения крайнего груза от самолёта с интервалом 1 - 0,7 секунды.

Прыжки отрабатывались в комплексе с занятиями по боевой подготовке, после приземления «голубые береты» осуществили сбор на площадке приземления, совершили марш-бросок до назначенного района, и отработали захват объекта в тылу условного противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантная подготовка , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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