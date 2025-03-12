12.03.2025 (09:00)

Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морского учения «Морской пояс безопасности – 2025» отработали досмотр и освобождение захваченного террористами судна



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морского учения «Морской пояс безопасности – 2025» отработали досмотр и освобождение захваченного террористами судна

В Оманском заливе состоялась морская часть международного военно-морского учения «Морской пояс безопасности–2025» с участием кораблей ВМФ России, ВМС Армии Ирана и ВМС НОАК. Российскую сторону на учении представляют корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга Тихоокеанского флота.

В течение двух суток экипажи боевых кораблей провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника. В ходе ключевых эпизодов учения совместными силами был произведён поиск захваченного условными террористами судна, а также отработана совместная операцию специальных подразделений по его освобождению.

На различных этапах учения в море были задействованы палубные вертолёты. Они применялись при разведывательном поиске, наведении на цели кораблей совместного отряда и в ходе доставки штурмовых групп на условно захваченные суда. Вертолёт Ка-27М морской авиации ТОФ был задействован во всех эпизодах.

После успешной отработки задач морского этапа учения корабли вернулись в порт Чехбехар Исламской Республики Иран, где состоится подведение итогов учения и церемония закрытия.

Международное военно-морское учение «Морской пояс безопасности-2025», организованное иранской стороной, проводится в седьмой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря в 2018 году. В учении на постоянной основе участвуют корабли ВМС Армии Ирана, ВМФ России и ВМС НОАК. В этом году в нём задействовано около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолёты морской авиации.

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