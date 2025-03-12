12.03.2025 (08:00)

Штурмовики Южной группировки войск уничтожили 5 единиц техники и захватили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовики Южной группировки войск уничтожили 5 единиц техники и захватили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Минобороны России опубликовало видео боевой работы штурмового отряда 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск на Донецком направлении специальной военной операции.

В соответствии с поставленной задачей штурмовики устроили засаду вблизи дороги по которой осуществлялось передвижение бронетехники ВСУ и выставили на пути движения техники минные шлагбаумы. В результате умелых действий российских военнослужащих враг потерял 5 единиц техники. Среди подорванных боевых машин - 3 боевые машины пехоты «Бредли» и два бронетранспортёра М113. В плен было захвачено несколько военнослужащих ВСУ.

Также штурмовая группа сумела занять один из украинских опорных пунктов, уничтожив в блиндажах военнослужащих ВСУ, отказавшихся сдаваться. Для гарантированной ликвидации боевиков в укрытия забрасывались доработанные противотанковые мины. В результате блиндажи полностью разрушены.

Действия штурмовиков координировали расчеты беспилотных летательных аппаратов.

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