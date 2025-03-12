12.03.2025 (07:30)

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили командный пункт ВСУ на Александро-Калиновском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили командный пункт ВСУ на Александро-Калиновском направлении СВО

Расчет 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевой задачи уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на Александро-Калиновском направлении специальной военной операции (СВО).

Получив разведданные с координатами целей, артиллеристы оперативно подготовили орудие к бою, навелись на цель и приступили к выполнению боевой задачи. Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности более 15 км.

Артиллеристы произвели серию залпов 130-мм осколочно-фугасными снарядами, в результате которых уничтожили выявленную вражескую цель.

Контроль огневого поражения, корректировка огня и передача координат местоположения украинских боевиков осуществляли операторы БпЛА разведывательного подразделения группировки.

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