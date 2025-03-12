12.03.2025 (07:00)

Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу противника на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу противника на Красноармейском направлении СВО

В ходе боевой работы расчёты БпЛА 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу противника сорвав ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Противник всеми силами пытается удержать оборону, подтягивая и бросая в бой необученные резервы. Так, в одной из лесополос был обнаружен и уничтожен блиндаж с украинскими боевиками, пытавшимися укрыться на своих позициях.

Расчеты БпЛА алтайского соединения группировки войск «Центр» ежедневно поддерживают действия наших штурмовых подразделений и заблаговременно уничтожают живую силу ВСУ, срывая ротации и попытки контратак.

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