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12.03.2025 (07:00)

Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу противника на Красноармейском направлении СВО

В ходе боевой работы расчёты БпЛА 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу противника сорвав ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Противник всеми силами пытается удержать оборону, подтягивая и бросая в бой необученные резервы. Так, в одной из лесополос был обнаружен и уничтожен блиндаж с украинскими боевиками, пытавшимися укрыться на своих позициях.

Расчеты БпЛА алтайского соединения группировки войск «Центр» ежедневно поддерживают действия наших штурмовых подразделений и заблаговременно уничтожают живую силу ВСУ, срывая ротации и попытки контратак.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Специальная военная операция
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