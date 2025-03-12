12.03.2025 (07:00)
Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу противника на Красноармейском направлении СВО
В ходе боевой работы расчёты БпЛА 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу противника сорвав ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
Противник всеми силами пытается удержать оборону, подтягивая и бросая в бой необученные резервы. Так, в одной из лесополос был обнаружен и уничтожен блиндаж с украинскими боевиками, пытавшимися укрыться на своих позициях.
Расчеты БпЛА алтайского соединения группировки войск «Центр» ежедневно поддерживают действия наших штурмовых подразделений и заблаговременно уничтожают живую силу ВСУ, срывая ротации и попытки контратак.
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