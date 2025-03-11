11.03.2025 (22:00)

Более 300 молодых офицеров ЦВО завершили участие в учебно-методическом сборе

Более 300 молодых офицеров Центрального военного округа (ЦВО) завершили участие в учебно-методическом сборе по освоению передового опыта специальной военной операции (СВО), который прошел на полигонах военного округа в Поволжье, на Урале и в Сибири.

В течение месяца инструкторы – военнослужащие, имеющие боевой опыт специальной военной операции, провели с лейтенантами более 1000 занятий по тактико-специальной, огневой, тактической подготовкам. Большая часть занятий – практические: молодые командиры подразделений осваивали современные методики ведения боя в лесной местности, траншеях и населенном пункте. Осваивали навыки применения беспилотных летательных аппаратов для нанесения огневого поражения, корректировке огня минометных расчетов и танковых экипажей, координации действий штурмовых групп. На занятиях по медицинской подготовке молодые офицеры отрабатывали навыки оказания доврачебной медицинской помощи и организации эвакуации личного состава из «красной», «желтой» и «зеленой» зон.

Особое внимание уделялось наработке практических навыков при выполнении задач по предназначению в условной зоне боевых действий в составе мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных подразделений, а также подразделений связи, радиационной, химической и биологической защиты, противовоздушной обороны и военной полиции.

Программа интенсивного курса боевой и специальной подготовки, реализованного в рамках учебно-методического сбора, была построена на взаимодействии молодых офицеров с ветеранами СВО. Она заложила основу знаний и умений, которые будут использовать младшие офицеры для обучения личного состава и руководства подразделениями при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице