11.03.2025 (21:00)

Военные инженеры ЦВО приступили к подрывам ледового полотна рек в регионах дислокации военного округа



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные инженеры ЦВО приступили к подрывам ледового полотна рек в регионах дислокации военного округа

Военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) в рамках проведения противопаводковых мероприятий приступили к подрывам льда на реке Инзер вблизи сёл Узунларово и Абзаново Архангельского района Республики Башкортостан, в которых проживают более 1 тыс. человек. Соответствующие решение о проведении подрывных работ принято командующим войсками ЦВО после обращения региональных властей.

Для проведения комплекса противопаводковых мероприятия военнослужащие совершили 100-километровый марш из пункта постоянной дислокации в Архангельский район. Перед взрывными работами по вскрытию ледового полотна специалисты инженерно-саперного подразделения ЦВО провели инженерную разведку русла реки Инзер, замерили толщину льда, определили количество и оборудовали места закладки взрывчатого вещества. После подрывов разлившаяся перед заторами вода ушла в русло реки.

Как сообщалось ранее, в регионах дислокации ЦВО сформировано шесть команд из состава военнослужащих высших военных учебных заведений и инженерно-саперных подразделений для помощи федеральным органам исполнительной власти в борьбе с весенним половодьем. Все команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.

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