11.03.2025 (20:30)

На Тихоокеанском флоте стартовал чемпионат по мини-футболу

Во Владивостоке стартовал открытый чемпионат Тихоокеанского флота (ТОФ) по мини-футболу. Ежегодный турнир организован спортивным комитетом ТОФ.

Соревнования проходят на базе учебного центра подготовки младших специалистов Военно-Морского Флота. В соревнованиях принимают участие порядка 250 военнослужащих, представляющих 20 команд из объединений, соединений и воинских частей ТОФ, дислоцированных на Камчатке, Хабаровском и Приморском регионах. Для участия в соревнованиях свою команду выставил штаб Тихоокеанского флота.

Матчи будут проходить в течение недели. На первом этапе спортивные коллективы будут бороться в четырёх подгруппах. Игры организованы по смешанной системе - сначала в подгруппах, после чего будут проведены матчи на выбывание. Вышедшие в финал команды сразятся за главный приз и разыграют призовые места.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице