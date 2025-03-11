11.03.2025 (20:00)

В Михайловской военной артиллерийской академии проведены мероприятия военно-профессиональной ориентации для школьников

В Михайловской военной артиллерийской академии уделяется большое внимание проведению мероприятий, направленных на формирование у молодежи сознательного выбора профессии офицера ракетных войск и артиллерии.

В течение недели для 200 школьников состоялись мероприятия в форме, соответствующей их возрасту. Беседы, экскурсии и занятия с ними провели офицеры с опытом военной службы в войсках, педагогической деятельности и участия в боевых действиях.

Школьники, их родные и близкие посетили академию в индивидуальном порядке во время проведения Дня открытых дверей и организованными группами из среднеобразовательных школ Санкт-Петербурга, а также десятиклассники Всеволожского района.

В Белом зале академии у участников мероприятий состоялись встречи с руководящим составом академии. Их проинформировали о правилах поступления в академию в 2025 году, требованиях, предъявляемых к абитуриентам, рассказали какой комплект документов нужно подготовить. Демонстрация фильма об академии дала наглядное представление о её деятельности на современном этапе.

Детально с историей академии экскурсанты ознакомились в музее истории, экспозиции которого часто пополняются экспонатами, связанными со специальной военной операцией. Много интереснейших фактов из биографий выпускников академии рассказал им заведующий музеем.

Для гостей состоялись тематические беседы в учебных классах: инженерной подготовки; морской десантной подготовки; гражданской обороны; радиационной, химической и биологической защиты.

Живой интерес вызвало посещение классов кафедры артиллерийского вооружения и противотанковых ракетных комплексов, где они увидели образцы вооружения и техники. Показы сопровождались рассказами преподавателей кафедры.

Кроме того, с курсантами учебных сборов учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард 47» проведены занятия по строевой подготовке на плацу, чтобы закрепить навыки и умения. Разделившись на команды, подростки с удовольствием поучаствовали в соревнованиях по выполнению строевых приёмов.

Гости академии отметили высокий уровень организации, проведённых для них мероприятий. Они положительно оценили созданные условия для обеспечения образовательного процесса курсантов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице