12.03.2025 (06:30)

С морскими пехотинцами ТОФ в составе группировки войск «Север» провели занятия по боевой подготовке на полигоне в тыловом районе в Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player С морскими пехотинцами ТОФ в составе группировки войск «Север» провели занятия по боевой подготовке на полигоне в тыловом районе в Курской области

С военнослужащими 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки войск «Север», прибывшими с линии боевого соприкосновения по ротации в тыловые районы, проводятся плановые занятия по боевому слаживанию, огневой и инженерной подготовке, а также штурму позиции ВСУ.

Интенсивные занятия по боевой подготовке проходятся в т.ч. на позициях, недавно отбитых у боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Там же военнослужащие разбирают реальные случаи из боевой практики.

Во время подготовки штурмовые подразделения изучают применение тактических приёмов перемещения в ходе стрелкового боя, а также подавление огневых точек и снайперских позиций с использованием ручных штурмовых гранат, противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия в условиях визуального контакта с противником.

Основной упор морпехи делают на тактическую стрельбу и минно-взрывное дело, а также на тренировки координации действий в составе групп, что является ключевым элементом успешного выполнения ими боевых задач.

Инструкторы, имеющие практические навыки, делятся своим опытом, что позволяет военнослужащим получить ценные практические знания.

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