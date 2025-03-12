12.03.2025 (05:30)
В ДНР сахалинские военнослужащие захватили американский бронеавтомобиль «Humvee»
При штурме очередного опорного пункта ВСУ в районе населенного пункта Улаклы российские военнослужащие 68-го армейского корпуса захватили в качестве трофея бронеавтомобиль повышенной проходимости «Humvee» производства США.
Эвакуация техники с поля боя проходила в два этапа. Сначала военнослужащие провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность личного состава, а затем операцию по эвакуации захваченного образца.
По словам военнослужащих украинские военные бросили его во время отступления с позиций, после чего предприняли попытку уничтожить технику с помощью беспилотного летательного аппарата в то время, когда наши штурмовики вытаскивали иностранца. Однако бронеавтомобиль получил лишь незначительные повреждения.
«Этот бронеавтомобиль всего лишь натовская игрушка. Вместимость плохая, способна перевозить всего четыре человека. При этом, у нее бронированы только двери и крыша, очень узкий функционал у данного транспорта», - отметил заместитель командира подразделения с позывным «Француз».