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12.03.2025 (05:30)

В ДНР сахалинские военнослужащие захватили американский бронеавтомобиль «Humvee»

При штурме очередного опорного пункта ВСУ в районе населенного пункта Улаклы российские военнослужащие 68-го армейского корпуса захватили в качестве трофея бронеавтомобиль повышенной проходимости «Humvee» производства США.

Эвакуация техники с поля боя проходила в два этапа. Сначала военнослужащие провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность личного состава, а затем операцию по эвакуации захваченного образца.

По словам военнослужащих украинские военные бросили его во время отступления с позиций, после чего предприняли попытку уничтожить технику с помощью беспилотного летательного аппарата в то время, когда наши штурмовики вытаскивали иностранца. Однако бронеавтомобиль получил лишь незначительные повреждения.

«Этот бронеавтомобиль всего лишь натовская игрушка. Вместимость плохая, способна перевозить всего четыре человека. При этом, у нее бронированы только двери и крыша, очень узкий функционал у данного транспорта», - отметил заместитель командира подразделения с позывным «Француз».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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