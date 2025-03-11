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11.03.2025 (19:00)

Военнослужащие подразделения РЭБ ЦВО подавили каналы связи условного противника на занятии в Алтайском крае

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе проведения тактико-специального занятия в Алтайском крае отработали подавление каналов связи условного противника.

В рамках практического занятия военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы при помощи автоматизированной станции помех «Житель» и комплекса «Борисоглебск-2», просканировали эфирную сетку частот, выявив основные каналы связи условного противника. После чего подавили несущий сигнал выявленных станций радиосвязи постановкой мощных радиоэлектронных помех на выбранных частотах.

Кроме того, военнослужащие отработали задачи по маскировке средств радиоэлектронной борьбы и оперативной смене позиций, а также выполнили нормативы по огневой и медицинской подготовке с оказанием первой помощи условно раненым военнослужащим.

Всего в занятии было задействовано более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Боевая подготовка
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