11.03.2025 (19:30)

Молодые офицеры разведывательных подразделений ЦВО завершили участие в учебно-методическом сборе в Сибири

Молодые офицеры разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) завершили участие в учебно-методическом сборе по освоению передового опыта специальной военной операции (СВО) в Новосибирской области.

Занятия по тактико-специальной, огневой, тактической подготовкам проводились под руководством военнослужащих, имеющих боевой опыт специальной военной операции в дневное и ночное время.

В ходе сборов военнослужащие отрабатывали задачи по воздушной разведке позиций «противника» при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА), приемы огневой изоляции района местности, ведение боя в городских условиях и лесистой местности, штурмовые действия по захвату объектов условного противника и противодействие его БЛА, эвакуацию «пострадавшего» из «красной», «желтой» и «зеленой» зон, оказание доврачебной медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, к плановым учебным сборам, программа которых построена на взаимодействии молодых офицеров с ветеранами СВО было привлечено более 300 молодых офицеров.

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