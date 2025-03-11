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11.03.2025 (09:00)

Кадры штурма и освобождения подразделениями Тульского соединения ВДВ н.п. Лебедевка в Суджанском районе Курской области

В Суджанском районе Курской области подразделения 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили вытеснение ВСУ из приграничных районов Курской области, освободив населенный пункт Лебедевка.

В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха, десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в н.п. Лебедевка и на его подступах. Артиллерия и ударные БпЛА соединения подавили огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожили вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удары по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики ВСУ.

Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления, десантники с нескольких направлений пошли на штурм населенного пункта. Операторы БпЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения. Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, овладели населенным пунктом. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен. В знак освобождения населенного пункта Лебедевка от украинских формирований, на мемориале Победы в Великой Отечественной войне, в центре села, были установлены флаги Российской Федерации и Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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