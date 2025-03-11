11.03.2025 (08:30)
Расчет орудия Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил группу пехоты, укрывшуюся в укрепленном блиндаже
Благодаря данным, полученным средствами российской воздушной разведки, была своевременно обнаружена группа пехоты ВСУ, предпринявшая попытку укрыться в укрепленном блиндаже. Артиллерийский расчет орудия Д-30 оперативно произвел прицельный огонь, в результате чего блиндаж был разрушен, а находившаяся в нем группа пехоты ВСУ уничтожена. "Да, мы оказываем огневую поддержку подразделениям, которые сейчас в данный момент штурмуют опорники. Нам поступает задача и мы быстро помогаем нашим пацанам. Характер цели – это живая сила противника и укрепрайоны", – пояснил командир орудия с позывным "Туман".
Данный успех артиллеристов свидетельствует о высокой эффективности взаимодействия разведывательных и огневых средств группировки войск "Днепр". Подавление живой силы снижает боевой потенциал ВСУ и способствует продвижению российских войск на Ореховском направлении.