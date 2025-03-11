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11.03.2025 (08:30)

Расчет орудия Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил группу пехоты, укрывшуюся в укрепленном блиндаже

Благодаря данным, полученным средствами российской воздушной разведки, была своевременно обнаружена группа пехоты ВСУ, предпринявшая попытку укрыться в укрепленном блиндаже. Артиллерийский расчет орудия Д-30 оперативно произвел прицельный огонь, в результате чего блиндаж был разрушен, а находившаяся в нем группа пехоты ВСУ уничтожена. "Да, мы оказываем огневую поддержку подразделениям, которые сейчас в данный момент штурмуют опорники. Нам поступает задача и мы быстро помогаем нашим пацанам. Характер цели – это живая сила противника и укрепрайоны", – пояснил командир орудия с позывным "Туман".

Данный успех артиллеристов свидетельствует о высокой эффективности взаимодействия разведывательных и огневых средств группировки войск "Днепр". Подавление живой силы снижает боевой потенциал ВСУ и способствует продвижению российских войск на Ореховском направлении.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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