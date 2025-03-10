10.03.2025 (13:30)

Праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, прошли в Киргизии

Праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, прошли на объединённой российской военной базе, дислоцированной в Киргизской Республике.

В ходе торжественного построения личного состава воинской части командование поздравило женщин–военнослужащих с праздником, отметив их ответственность, дисциплинированность и трудолюбие. Отличившимся при исполнении служебных и боевых задач были вручены почётные грамоты и письма, а также цветы и памятные подарки.

Затем в клубе воинской части для жён военнослужащих впервые прошёл конкурс «Мисс гарнизона – 2025». Супруги защитников Отечества продемонстрировали свои интеллектуальные, творческие и кулинарные способности, а также знания этикета, истории страны, а в завершении девушки продефилировали в костюмах, которые изготовили из необычных подручных материалов. По результатам конкурса победительницы были награждены грамотами и памятными подарками.

По окончании конкурса для представительниц прекрасной половины человечества состоятся концерт с участием творческих коллективов воинской части. В адрес дам прозвучали слова благодарности, тёплые пожелания, после чего со сцены были исполнены лирические музыкальные композиции, стихотворения о любви и роли женщины в жизни, а также хореографические номера.

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