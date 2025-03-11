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11.03.2025 (08:00)

Экипаж танка Южной группировки поразил замаскированный миномет с расчетом на часовярском направлении

Минобороны России публикует кадры боевой работы экипажа танка 6 -й мотострелковой дивизии армейского корпуса Южной группировки войск в ходе специальной военной операции, который выполняет задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники ВСУ.

Танкисты, поддерживая наступление мотострелковых подразделений, подавляют огневые точки противника на окраинах населенных пунктов.

При выполнении огневых задач танкисты тесно взаимодействуют с разведывательными подразделениями, которые с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществляют разведку целей, наведение на них боевых машин и корректировку огня по позициям ВСУ.

В ходе боевой работы танкисты армейского корпуса Южной группировки войск несколькими точными выстрелами поразили замаскированную минометную позицию противника с расчетом на направлении Часов Яр.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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