11.03.2025 (08:00)
Экипаж танка Южной группировки поразил замаскированный миномет с расчетом на часовярском направлении
Минобороны России публикует кадры боевой работы экипажа танка 6 -й мотострелковой дивизии армейского корпуса Южной группировки войск в ходе специальной военной операции, который выполняет задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники ВСУ.
Танкисты, поддерживая наступление мотострелковых подразделений, подавляют огневые точки противника на окраинах населенных пунктов.
При выполнении огневых задач танкисты тесно взаимодействуют с разведывательными подразделениями, которые с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществляют разведку целей, наведение на них боевых машин и корректировку огня по позициям ВСУ.
В ходе боевой работы танкисты армейского корпуса Южной группировки войск несколькими точными выстрелами поразили замаскированную минометную позицию противника с расчетом на направлении Часов Яр.