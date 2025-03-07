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07.03.2025 (15:25)

В преддверии Международного женского дня военнослужащие Управления коменданта охраны поздравили своих коллег-женщин с праздником!

Начальник Управления коменданта охраны отметил, что «женщины, проходящие службу в Управлении, наравне с мужчинами выполняют все поставленные задачи». Также военнослужащие УКО (Минобороны России) организовали показ видеопоздравлений от воинского коллектива, в которых передали самые теплые поздравления. В завершении торжественной церемонии Начальник Управления вручил женщинам награды, ценные подарки и цветы. Управление коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации – одно из структурных подразделений военной полиции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военная полиция , Праздники
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