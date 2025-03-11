11.03.2025 (07:30)

Экипаж вертолета Ка-52м нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ в курском приграничье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж вертолета Ка-52м нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ка-52м выполнил задачу в ночное время суток

по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области.

Летчики нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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