11.03.2025 (07:00)

В ДНР состоялось торжественное награждение госнаградами военнослужащих горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр»

Торжественная церемония награждения военнослужащих 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск «Центр» государственными наградами состоялась на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республики.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заслуженные награды военнослужащим вручил командир батальона гвардии подполковник Алексей Гуреев. Личный состав подразделения был награжден медалями «За отвагу», «За храбрость», «Суворова», «Жукова», «За боевые отличия» и знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.

В завершении мероприятия командир подразделения поблагодарил личный состав и выразил слова признательности от командования группировки. Затем мотострелки возложили цветы к Вечному огню на вершине Саур-Могилы и почтили память погибших героев.

Командование и личный состав 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи освобождая земли Донбасса от украинских националистов.

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