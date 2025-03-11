11.03.2025 (06:30)

Военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают проходить боевую подготовку и слаживание на полигонах в тыловых районах СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают проходить боевую подготовку и слаживание на полигонах в тыловых районах СВО

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать боевую выучку на полигонах в тыловых районах проведения специальной военной операции (СВО). Занятия, в том числе проводятся с военнослужащими, заключившими первые контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и прошедшими подготовку в учебных центрах Минобороны России.

В рамках занятий подразделения оттачивают навыки захвата огневых точек и опорных пунктов противника, размещенных на открытой лесной местности, учатся вести разведку и координировать действия с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, военнослужащие осваивают современную тактику ведения боя, отрабатывают способы скрытого перемещения, стрельбу из укрытий, работу боевыми двойками и тройками. Особое внимание во время подготовки штурмовых подразделений уделяется слаженности действий штурмовой группы и полному пониманию друг друга.

Занятия на полигонах проходят под руководством опытных инструкторов–наставников участников СВО, которые не только передают военнослужащим накопленный боевой опыт, но и оказывают всестороннюю поддержку.

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