11.03.2025 (06:00)

Военнослужащие миномётной батареи группировки войск «Восток» нанесли удары по технике и позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие миномётной батареи группировки войск «Восток» нанесли удары по технике и позициям ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчеты 120-мм минометов «Сани» круглосуточно ведут боевую работу, поражая бронетехнику, огневые точки, живую силу, а также оборонительные укрепления ВСУ.

Взаимодействуя со штурмовыми группами артиллеристы-миномётчики ведут огонь по навесной траектории и тем целям, которые препятствуют продвижению наших бойцов вперёд. Корректировку огня орудий и поражение целей выполняют операторы БпЛА «Орлан-30» в режиме реального времени, что позволяет уничтожить противника минимальным количеством выстрелов на дальности до 7 километров.

«Работаем с закрытых огневых позиций на удалении противника 5−6 километров. Бывает ближе, прокладываем путь пехоте, поддерживаем огнем технику. Задачи выполняются 24 на 7. Всегда в работе есть дежурный расчет, он стоит постоянно. Орудия всегда в работе, люди меняются», - рассказал в ходе беседы командир миномётного расчёта с позывным «Пух».

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