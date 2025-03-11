11.03.2025 (05:30)

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили н.п. Старая Сорочина Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили н.п. Старая Сорочина Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» при поддержке артиллерии, авиации и расчётов БПЛА продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области.

Военнослужащие подразделений 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» отличились в ходе освобождения населённого пункта Старая Сорочина Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ

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