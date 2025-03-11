11.03.2025 (05:00)
Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожили командный пункт, бронетехнику и живую силу ВСУ
Расчёты РСЗО «Ураган» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на дежурстве находится круглосуточно. В полной боевой готовности. Новая задача может поступить в любой момент. И, как только звучит команда, расчеты «Ураганов» выезжают из укрытия и оперативно готовят боевые машины к ведению огня.
В этот раз расчеты «Ураганов» при выполнении огневых задач уничтожили командный пункт, боевую технику и живую силу подразделения ВСУ на расстоянии более 30 километров.
Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БпЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.
В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника.
После проведения боевой стрельбы расчеты РСЗО «Ураган» совершили смену огневых позиций на запасные, для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.
Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков.