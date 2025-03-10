10.03.2025 (18:30)

Мотострелки ЦВО отработали действие при освобождении населенного пункта на занятиях в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в ходе занятия на полигоне «Юргинский» отработали действие в составе штурмовых групп при освобождении населенного пункта.

По замыслу занятия, военнослужащие разведывательного подразделения во взаимодействии с расчетом БЛА выявили условного противника, который занял оборону в населенном пункте. Штурмовая группа, в состав которой вошли мотострелки, снайперы и расчет БЛА, получив разведданные о местонахождении противника приступили к обходу используя местность для скрытого передвижения. Для нанесения максимального урона были организованы огневые позиции снайперов и гранатомётчиков. Подготовившись к нанесению огневого удара по команде командира, военнослужащие произвели его уничтожение из автоматов Калашникова АК-74, пулеметов ПКМ и снайперских винтовок СВД.

В занятиях были задействованы 50 военнослужащих, они прошли на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

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