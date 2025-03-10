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10.03.2025 (19:30)

На Северном флоте проведена тренировка береговых ракетных комплексов «Бастион»

Военнослужащие ракетного дивизиона отдельной ракетной бригады Северного флота в рамках плановой тренировки отработали поражение сил отряда кораблей условного противника в акватории Баренцева моря.

Расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» выполнили электронные пуски противокорабельных ракет «Оникс» по целям, имитирующим группировку кораблей противника.

Во время выполнения пусков ракетчики также осуществили ряд мероприятий по маскировке позиций и противодействию беспилотным летательным аппаратам.

К выполнению практических задач привлекался дивизион береговых ракетных комплексов «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Береговые ракетные комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и маневра и обеспечивать защиту территорий значительной протяженности. Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Самонаводящаяся крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО, и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Боевая подготовка
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