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10.03.2025 (23:00)

Экипажи транспортных самолётов Ан-26 морской авиации Тихоокеанского флота провели летно-тактическое учение в Приморском крае

Экипажи транспортных самолётов Ан-26 морской авиации Тихоокеанского флота провели лётно-тактическое учение (ЛТУ) на одном из аэродромов в Приморском крае.

 В ходе активной фазы ЛТУ экипажи транспортных самолётов Ан-26 отработали высадку десанта парашютным способом, а также выполнили практическое бомбометание по мишеням, имитирующим важные объекты «противника».

Помимо обеспечения десантирования и бомбометания, лётчики применили приёмы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

В ходе отработки задач, было проведено более 50 парашютных прыжков морских пехотинцев Тихоокеанского флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Боевая подготовка
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