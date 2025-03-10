10.03.2025 (23:00)
Экипажи транспортных самолётов Ан-26 морской авиации Тихоокеанского флота провели летно-тактическое учение в Приморском крае
Экипажи транспортных самолётов Ан-26 морской авиации Тихоокеанского флота провели лётно-тактическое учение (ЛТУ) на одном из аэродромов в Приморском крае.
В ходе активной фазы ЛТУ экипажи транспортных самолётов Ан-26 отработали высадку десанта парашютным способом, а также выполнили практическое бомбометание по мишеням, имитирующим важные объекты «противника».
Помимо обеспечения десантирования и бомбометания, лётчики применили приёмы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.
В ходе отработки задач, было проведено более 50 парашютных прыжков морских пехотинцев Тихоокеанского флота.
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