Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.03.2025 (22:00)

Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО отработали оказание экстренной медицинской помощи в Алтайском крае

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали оказание экстренной медицинской помощи в полевых условиях на полигоне в Алтайском крае.

Под руководством инструкторов военнослужащие отработали методики и способы оказания первой медицинской помощи, наложения жгутов, различные способы эвакуации под огнём противника, проведение инфузионной и лекарственной экстренной терапии.

Также личный состав отработал поиск пострадавших военнослужащих на поле боя с помощью беспилотников. В ходе практических действий использовался опыт специальной военной операции.

В практических действиях приняли участие около 50 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false