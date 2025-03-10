10.03.2025 (22:00)

Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО отработали оказание экстренной медицинской помощи в Алтайском крае

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отработали оказание экстренной медицинской помощи в полевых условиях на полигоне в Алтайском крае.

Под руководством инструкторов военнослужащие отработали методики и способы оказания первой медицинской помощи, наложения жгутов, различные способы эвакуации под огнём противника, проведение инфузионной и лекарственной экстренной терапии.

Также личный состав отработал поиск пострадавших военнослужащих на поле боя с помощью беспилотников. В ходе практических действий использовался опыт специальной военной операции.

В практических действиях приняли участие около 50 военнослужащих.

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