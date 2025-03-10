10.03.2025 (21:30)

Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Автошина» в Оренбургской области

Военнослужащие военной автоинспекции Центрального военного округа провели акцию «Автошина» в Оренбургской области, направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

В ходе мероприятий инспекторы ВАИ проверяют состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации. С начала месяца проверено около 40 единиц военной техники, в их числе КамАЗы, Уралы, УАЗы «Патриот» и автобусы ПАЗ.

В конце марта подразделения военной автоинспекции Центрального военного округа проведут акцию «Ремень безопасности».

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