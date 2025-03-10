10.03.2025 (21:00)
Юнармейцы приняли участие в военно-спортивной игре «Преодоление» в Челябинской области
Участники юнармейского движения приняли участие в военно-спортивной игре «Преодоление». Мероприятие прошло в Центре дополнительного образования детей посёлка Нижний Уфалей.
В ходе состязания школьники продемонстрировали навыки по огневой, инженерной, топографической, медицинской, туристической подготовкам, а также РХБ защиты. Кроме того, участники выполнили задания интеллектуальной викторины и показали свои знания по истории Отечества и Вооружённых Сил Российской Федерации.
По результатам военно-спортивной игры победители и призёры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками. Основная целя мероприятия – патриотическое воспитание молодёжи и организация спортивного и культурного досуга юнармейцев.
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