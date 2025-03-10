10.03.2025 (20:00)

Военные связисты ЦВО отработали на занятиях комплекс мер по противодействию активным помехам средств РЭБ условного противника

Военнослужащие соединения связи Центрального военного округа (ЦВО) в ходе практических занятий в Новосибирской области отработали выполнение комплекса мероприятий по противодействию радиоэлектронным помехам, поставленных средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника.

В ходе проведения радиопереговоров военнослужащие обнаружили активные помехи, поставленные средствами РЭБ условного противника на основные каналы связи, препятствующие проведению сеансов радиосвязи с требуемым качеством. Военные связисты оперативно осуществили маневр рабочими частотами с перенаправлением рабочих антенн, а также развернули дополнительный мобильный комплекс связи Р-431АМ, на котором продолжили передачу маскирующего сигнала на подавляемой частоте. Таким образом, военнослужащие выполнили задачу по организации и установлению канала связи требуемого качества в минимально короткое время.

Кроме этого, связисты отработали выполнение нормативов по специальной подготовке и подготовке по связи, а также выполнили нормативы по тактической медицине и оказанию первой помощи условно пострадавшему.

Всего в практических занятиях было задействовано более 30 военнослужащих соединения связи ЦВО.

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