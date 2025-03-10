10.03.2025 (19:00)

В Мурманске прошёл чемпионат ВМФ по баскетболу

В Мурманске завершился чемпионат Военно-Морского Флота по баскетболу, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования прошли в Легкоатлетическом манеже. В чемпионате приняло участие более 80 военнослужащих Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, военно-морских учебных заведений и воинских частей, подчинённых главнокомандующему Военно-Морским Флотом.

В ходе игр было заброшено более тысячи баскетбольных мячей, а сыграно 18 матчевых встреч.

По итогам чемпионата победителем соревнований стала сборная команда Северного флота, серебряными призерами военнослужащие Тихоокеанского флота, а замкнули тройку победителей курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.

Торжественная церемония закрытия чемпионата проведена под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Победителям и призерам вручены медали, грамоты и кубки, лучшим игрокам вручены подарочные наборы.

На церемонии также присутствовали заместитель правительства Мурманской области Анна Головина, Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России по баскетболу Сергей Моня и помощник командующего СФ по физической подготовке полковник Павел Кошкарев.

По итогам данного чемпиона будет сформирована сборная команда ВМФ по баскетболу и уже с 16 по 22 марта 2025 года в Москве ей предстоит отстаивать честь Военно-Морского Флота на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации.

По итогам проведенных 10 видов программы Спартакиады ВМФ лидирует спортивный коллектив Северного флота. На втором месте коллектив ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и тройку призёров замыкает Балтийский флот.

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