Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.03.2025 (18:00)

На общевойсковом полигоне штурмовые подразделения ЛенВО завершили занятия по тактической подготовке

Личный состав штурмовых подразделений Ленинградского военного округа освоил курс по боевой подготовке. 

В ходе тренировок бойцы штурмовых отрядов отработали навыки ведения стрелкового боя из различных укрытий, захват огневых позиций противника. Особое внимание уделялось тактическому перемещению на поле боя. Свои знания и богатый боевой опыт, полученный в зоне СВО, штурмовикам передавали инструкторы.

Кроме того, военнослужащие прошли обучение по тактической медицине, для формирования навыков своевременного оказания необходимой помощи товарищу, получившему ранение и передачи его эвакуационной группе.

Штурмовые подразделения Ленинградского военного округа по окончанию обучения будут направленны в зону проведения специальной военной операции в составе группировки войск «Север».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false