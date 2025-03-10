10.03.2025 (18:00)

На общевойсковом полигоне штурмовые подразделения ЛенВО завершили занятия по тактической подготовке

Личный состав штурмовых подразделений Ленинградского военного округа освоил курс по боевой подготовке.

В ходе тренировок бойцы штурмовых отрядов отработали навыки ведения стрелкового боя из различных укрытий, захват огневых позиций противника. Особое внимание уделялось тактическому перемещению на поле боя. Свои знания и богатый боевой опыт, полученный в зоне СВО, штурмовикам передавали инструкторы.

Кроме того, военнослужащие прошли обучение по тактической медицине, для формирования навыков своевременного оказания необходимой помощи товарищу, получившему ранение и передачи его эвакуационной группе.

Штурмовые подразделения Ленинградского военного округа по окончанию обучения будут направленны в зону проведения специальной военной операции в составе группировки войск «Север».

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