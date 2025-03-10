Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.03.2025 (17:00)

Военнослужащие по контракту Ленинградского военного округа выполнили стрельбы из 82-мм миномёта

Военнослужащие по контракту Ленинградского военного округа выполнили стрельбы из 82-мм миномёта. Занятие проходило
на одном из общевойсковых полигонов в Ленинградской области под руководством инструкторов с боевым опытом, полученным в специальной военной операции.

Получив задачу от командира миномётной батареи, расчёт поразил цели на расстоянии 1000 метров. Инструкторами оценивалось слаженное выполнение следующих нормативов: изготовка орудия к бою, выявление и корректировка цели по буссоли, поражение цели осколочно-фугасными минами. После серии выстрелов бойцы отработали норматив по быстрой смене позиции и приведение орудия к бою. Инструкторы оценили работу расчёта на «отлично».

После окончания курса военнослужащие по контракту отправятся в зону проведения СВО, где будут выполнять реальные боевые задачи.

Артиллерийские расчёты применяют 82-мм миномёты для поражения живой силы, укрывшейся в блиндажах, окопах и на открытой местности, огневых средств противника, командно-наблюдательных пунктов и военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка , Служба по контракту
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false