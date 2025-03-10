10.03.2025 (17:00)

Военнослужащие по контракту Ленинградского военного округа выполнили стрельбы из 82-мм миномёта

Военнослужащие по контракту Ленинградского военного округа выполнили стрельбы из 82-мм миномёта. Занятие проходило

на одном из общевойсковых полигонов в Ленинградской области под руководством инструкторов с боевым опытом, полученным в специальной военной операции.

Получив задачу от командира миномётной батареи, расчёт поразил цели на расстоянии 1000 метров. Инструкторами оценивалось слаженное выполнение следующих нормативов: изготовка орудия к бою, выявление и корректировка цели по буссоли, поражение цели осколочно-фугасными минами. После серии выстрелов бойцы отработали норматив по быстрой смене позиции и приведение орудия к бою. Инструкторы оценили работу расчёта на «отлично».

После окончания курса военнослужащие по контракту отправятся в зону проведения СВО, где будут выполнять реальные боевые задачи.

Артиллерийские расчёты применяют 82-мм миномёты для поражения живой силы, укрывшейся в блиндажах, окопах и на открытой местности, огневых средств противника, командно-наблюдательных пунктов и военной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице