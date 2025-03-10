10.03.2025 (16:00)

Самолеты оперативно-тактической авиации ЮВО в Армении прошли плановое техобслуживание и подготовлены к выполнению полетов

Специалисты инженерно-авиационных служб военной авиабазы Южного военного округа (ЮВО) в Армении провели мероприятия по обслуживанию авиационной техники перед выполнением плановых полетов.

На каждом самолете и вертолете, проведен комплекс работ обслуживания: проверена работоспособность всех систем, узлов и оборудования, осмотрены двигатели, топливные баки, заменено масло и специальные жидкости с учетом условий эксплуатации воздушного судна и особенностями решаемых задач.

С военнослужащими-летчиками авиабазы ЮВО в Армении постоянно проводят занятия по вопросам правильной и безопасной эксплуатации авиационной техники.

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