10.03.2025 (14:00)

В Ростовской области пункт отбора на военную службу по контракту продолжает отбор кандидатов в ряды ВС РФ

В Ростове-на-Дону продолжает работу пункт отбора на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО).

Специалисты кадровых органов ЮВО разъясняют кандидатам преимущества военной службы по контракту, в числе которых социальные гарантии для участников специальной военной операции (СВО), повышенное денежное довольствие и другие.

После оформления необходимых документов сотрудники пункта отбора проводят процедуру распределения военнослужащих в соединения и воинские части ЮВО, где они проходят обязательный курс интенсивной боевой подготовки.

С порядком оформления и условиями прохождения военной службы по контракту и льготами, можно ознакомиться в пункте отбора на военную службу по контракту, а также в районных военных комиссариатах Ростовской области.

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