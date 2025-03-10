10.03.2025 (12:26)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 10 марта 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям трех мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли более 30 военнослужащих и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загоруйковка, Моначиновка, Гороховатка и Подвысокое Харьковской области. Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Константиновка, Щербиновка Дроновка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Успеновка, Новопавловка, Удачное, Петровское, Алексеевка и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Федоровка, Богатырь, Веселое и Разлив Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 120 военнослужащих, танк и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Павловка Запорожской области и Новониколаевка Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 45927 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22097 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22403 орудия полевой артиллерии и минометов, 32658 единиц специальной военной автомобильной техники.

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