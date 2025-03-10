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10.03.2025 (13:00)

Сотрудники ВАИ в Приамурье провели занятия с военнослужащими воинских частей ВВО по безопасности дорожного движения

В Амурской области и Еврейской автономии инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) провели занятия по безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО).

В ходе плановых мероприятий инспекторы довели особенности эксплуатации транспортных средств в межсезонье, приемы контраварийного вождения, изменения, внесенные в Правила дорожного движения и в законодательство Российской Федерации по вопросам безопасности дорожного движения.

Также сотрудники ВАИ приняли зачёты у военнослужащих по правилам дорожного движения и проверили техническое состояние отдельных образцов военной техники.

Подобные занятия в воинских частях проводятся с целью профилактики возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , ВАИ
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