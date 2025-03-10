10.03.2025 (13:00)
Сотрудники ВАИ в Приамурье провели занятия с военнослужащими воинских частей ВВО по безопасности дорожного движения
В Амурской области и Еврейской автономии инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) провели занятия по безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО).
В ходе плановых мероприятий инспекторы довели особенности эксплуатации транспортных средств в межсезонье, приемы контраварийного вождения, изменения, внесенные в Правила дорожного движения и в законодательство Российской Федерации по вопросам безопасности дорожного движения.
Также сотрудники ВАИ приняли зачёты у военнослужащих по правилам дорожного движения и проверили техническое состояние отдельных образцов военной техники.
Подобные занятия в воинских частях проводятся с целью профилактики возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих.